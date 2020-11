Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituție Prefectului, au fost desfașurate noi acțiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri, terase și mijloace de transport in comun.

- In București, masca de protecție devine obligatorie atat in spațiile inchise, cat și in cele deschise, incepand de marți, 20 octombrie. Anunțul a fost facut luni dupa-amiaza de purtatorul de cuvant al Prefecturii București, odata cu anunțarea intrarii Capitalei in scenariul roșu.In ședința Comitetului…

- "Masca este o bariera imperfecta, dar o bariera reala, care impreuna cu celelalte masuri creeaza premisele unei limitari a transmiterii", spune Doina Azoicai. Ea admite insa ca, dupa 7 luni de restrictii, oamenii "deja suporta mai greu toate aceste masuri care au, evident, caracter restrictiv, dar…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.077 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.439.260 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Jandarmii din Caraș-Severin au fost chemați in cartierul Govandari din Reșița, deoarece patru tineri consumau alcool și nu purtau masca de protectie. Jandarmii au gasit printre ei un urmarit național pentru talharie, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc vineri seara, cand grupa de intervenție…

- Controale masive ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport din Timiș. Oamenii legii le-au dat sute de amenzi celor care nu au purtat masca și nu au respectat normele de protecție impotriva coronavirusului.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu l-a criticat dur, in direct la Digi 24, pe Klaus Iohannis, pe care il acuza ca va arunca Romania intr-o situație dramatica, prin gestionarea defectuoasa a mandemiei de Covid-19. Basescu a atras atenția ca ezitarea instituirii starii de urgența de președinte,…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise, pentru toți cetațenii municipiului Aiud. Masura a fost luata din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus inregistrate in ultimele 14 zile in localitate. Anunțul a fost facut public de reprezentanții Primariei Aiud intr-o…