Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au participat, vineri, la un nou protest pe DN 1 fața de montarea unor separatoare de sens, din cauza carora trebuie sa ocoleasca 10 km sa ajunga acasa sau la biserica. Oamenii au blocat circulația și au traversat in șir indian o trecere din din Puchenii Moșneni, județul Prahova,…

- Inspectoratul pemtru Situații de Urgența Brașov a fost alertat sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un imobil din comuna Comana. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, maior CIprian Sfreja, a precizat ca este vorba despre un incendiu care a izbucnit la un cos de fum in Comana…

- Echipaje de scafandri si pompieri de la ISU Valcea cauta doua masini cazute in raul Olt, dupa un accident produs din cauza oboselii de un sofer de TIR, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc in cursul noptii de miercuri spre joi. Soferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet…

- In ultimele 3 zile, respectiv in perioada 10-12 ianuarie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 57 de intervenții, 45 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza solicitarilor…

- Un fals sinucigas a fost cautat aproape sase ore la Podul Maracineni de mai multe echipaje de politie, pompieri, jandarmi, politistii stabilind duminica dimineata ca acesta este un om al strazii care isi improvizase un adapost in zona. Barbatul, in varsta de 41 de ani, din judetul Prahova, a declarat…

- Numarul statiilor de pompieri functionale in Timis va creste, dupa ce s-a luat decizia infiintarii uneia noi la Carpinis. Aceasta va deservi mai bine zona si va oferi posibilitatea unor interventii mai rapide inclusive in cazuri de accidente. The post Un nou sediu pentru pompieri, la Carpinis, construit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade s-a produs luni dimineața in Florența, afectand mersul trenurilor, mai multe calatorii fiind amanate sau in intarziere in mai multe parți din Italia, relateaza site-ul agenției Reuters.Seismul s-a produs la ora locala 03.30, a informat Institutul american…

- Sibiu, 27 nov /Agerpres/ - Centrul comercial din Sibiu, inaugurat recent fara sa aiba autorizatie de incendiu, a fost evacuat de pompieri, miercuri seara, dupa ce s-a simtit un miros si o persoana a sunat la numarul de urgenta 112, a declarat pentru AGERPRES, seful ISU Sibiu, colonelul Cosmin Balcu.Citește…