- O politista din Bucuresti, in varsta de 51 de ani, s-a sinucis. Femeia lucra Direcția Generala Anticorupție. Agenta și-a pus capat zilelor in locuința sa din sectorul 3. Politista a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, dupa ce, cel mai probabil, s-ar fi aruncat in gol…

- Dupa o perioada lipsita de evenimente și cu un dor imens de distracție, iata vin și veștile bune! Pe 25 iunie, in Capitala, mai exact in Piața Constituției, va avea loc evenimentul Sound of Bucharest. Artistul care va deschide seria evenimentelor anuale este celebrul DJ olandez Armin van Buuren. DJ-ul…

- Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest anuale revine in fata publicului din Capitala dupa sapte ani si pregateste cel mai mare si spectaculos solo show din Europa.In fiecare an, un alt artist international celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.„A trecut prea mult…

- O vloggerița de 24 de ani din Republica Moldova s-a aruncat de la etajul 14 miercuri , in jurul orei 22.30. Totuși, cu doua ore inainte de a se sinucide, ea a postat pe Instagram o fotografie cu fundal negru și mesajul „Sfarșit”, potrivit informațiilor transmise de protv.md Trebuie menționat ca locuia…

- Tragedie fara margini in fmailia unei cunoscute bloggerițe. In cursul serii de ieri, tanara de 24 de ani a ales sa-și puna capat zilelor intr-un mod infiorator. Dupa ce a scris un bilet de adio, influencerița a urcat la etajul 14 al blocului in care locuia și s-a aruncat in gol. Ce au gasit polițiștii…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, ca a fost inceputa campania de dezinsecție și deratizare. Tratamentele se fac in fiecare seara, incepand cu ora 21.00 și vor dura 7 zile. „Ieri seara au inceput operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Tratamentele impotriva țanțarilor…

- Ulterior, s-a constatat decesul. Cadavrul a fost transportat la INML, au declarat reprezentantii Biroului de presa al Politiei Capitalei. Cazul a fost preluat de Biroul Morti Suspecte, scrie Agerpres .

- Sfarșit tragic pentru un barbat din Capitala. Cadavrul acestuia a fost gasit pe strada Petricani de catre trecatori.La fața locului imediat s-a deplasat grupa operativa fiind solicitat medicul legist.In urma cercetarii politiștii au stabilit identitatea barbatului.