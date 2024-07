Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea va propune un experiment: cum arata un sejur all-inclusive intr-o stațiune unica din Bulgaria, la prețuri care sunt mult mai acceptabile decat cele de pe litoralul romanesc. Deși costurile s-au dublat in ultimii ani și la vecinii noștri din sud, un sejur achiziționat din timp, la un hotel…

- Circa 70% din suprafata pe care se intinde rezervatia naturala Dealul cu lilieci din comuna Cernatesti a fost afectata de seceta pedologica. Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial (ANANP-ST) Buzau administreaza 33 de arii naturale protejate, reprezentand aproximativ…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Adrian Duța. Vineri incepe Euro 2024! Gazda turneului, Germania, da piept cu Scoția, in Grupa A, de la 22:00. Dinamo s-a reunit astazi și „cainii” incep oficial pregatirile pentru sezonul viitor. „Cainii”…

- Cainii maltratati, dar si cei agresivi din Dolj ajung la adapostul de la Breasta, iar animalele de talie mare ajung intr-un adapost din judet. In cazul acestora trebuie sa existe un ordin de plasare. Consiliul Judetean Dolj este cel care va suporta costurile. In acest sens, CJ a incheiat un protocol…

- Ministerul Sanatații din Italia a interzis utilizarea cațeilor pentru activitați de bunastare „asistate de animale”, inclusive yoga, pentru a proteja sanatatea și bunastarea animalelor.Decizia a fost luata dupa ce grupuri de aparare a drepturilor animalelor au sesizat in presa presupuse rele tratamente…

- In Munții Trascau, la aproximativ o ora de Cluj, in inima naturii se afla un castel cu adevarat spectaculos, vechi de aproape 700 de ani.Castelul Templul Cavalerilor se afla intr-o rezervație naturala, in Cheile Valișoarei, din județul Alba. Frumoasa construcție a fost puctul de vama a Imperiului…

- O istorie impresionanta, care a oferit șanse la viața unei cațelușe pe nume Marusia s-a realizat datorita rețelelor de socializare și implicarii responsabililor de la Inspectoratul General de Poliție. Totul a inceput cu anunțul disperat al familiei Petruți, in care a solicitat ajutor pentru a gasi donatori…

- Rezervația naturala Maasai Mara din Kenya a fost inundata. Zeci de turiști sunt blocați in populara rezervație folosita pentru safari. Autoritațile se tem ca mai multe animale au fost luate de ape.