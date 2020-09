Stiri pe aceeasi tema

- Abuzuri pe banda rulanta in administrația locala a municipiului Orșova! In timp ce zeci de primari din Romania și-au pierdut mandatele, dupa ce au parasit partidul pe listele caruia au candidat, la Orșova, primarul Marius Stoica este ținut ilegal in funcție, cu binecuvantarea secretarului Marian Boțila.…

- HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Intuitia iti este accentuata, iar emotivitatea iti poate juca feste. Fii cat mai discret, ocupa-te doar de treburi usoare si evita spatiile aglomerate. Discutiile tainice cu cineva de incredrere din sfera profesionala iti poate lamuri…

- Ministerul Finantelor Publice, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, si ANAF au colaborat la dezvoltarea si implementarea unui nou serviciu electronic, prin intermediul caruia contribuabilii se pot programa online pentru intalnirea cu un inspector fiscal.

- In contextul numarului tot mai mare de infectari cu noul coronavirus, medicii ne recomanda sa tinem cont de regulile de igiena si in vacanta. Nu va cazati in locuri neautorizate sau in hoteluri si pensiuni unde vedeti ca regulile de prevenire a unor eventuale imbolnaviri cu noul coronavirus nu sunt…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, referitor la recenta obligativitatea impusa de Grecia, de testare a romanilor care intra pe teritoriul elen, din 15 iulie, ca „va trage un semnal de alarma ca toate...

- Prima licitatie organizata de Guvernul olandez pentru atribuirea de frecvente de telefonie 5G a inceput luni de la un prag de 900 milioane de euro si cu participarea operatorilor KPN, Vodafone si T-Mobile, informeaza Reuters.Guvernul olandez vinde drepturile de utilizare a spectrului radio…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni de inchisoare, a fost dat in urmarire, dupa ce nu a fost gasit la domiciliu. Soacra acestuia a avut o prima reacție.„Nu știm nimic. A zis ca pleaca in oraș și nu a mai venit. Nu ne-a zis nimic, nici mie, nici copilului.…

- Sute de turisti romani pleaca in vacanta in Grecia si Bulgaria, incepand din 15 iunie, odata cu eliminarea masurii de carantina ori autoizolare de 14 zile la intoarcerea in Romania si redeschiderea granitelor pentru turism in aceste tari, potrivit unui comunicat al turoperatorului Paralela 45.…