Categorii noi de angajați în etapa a doua de vaccinare. Cine profită din acest moment Vești bune pentru aceste categorii de angajați. Ei vor intra in etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva coronaviruslui, in care sunt deja incluse persoanele cu o varsta inaintata, cele vulnerabile și angajații din domeniile esențiale. Ce categorii de romani vor fi vaccinați? Categorii noi de angajați in etapa a doua de vaccinare O […] The post Categorii noi de angajați in etapa a doua de vaccinare. Cine profita din acest moment appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

