- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat evaluarea conform careia Rusia a comis genocid in Ucraina, spunand reporterilor: „L-am numit genocid pentru ca a devenit din ce in ce mai clar ca Putin incearca doar sa stearga chiar si ideea a a fi ucrainean”, transmite CNN. Volodimir Zelenski, presedintele…

- Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize,…

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu a mai vorbit cu omologul sau american, Joe Biden, de la inceputul razboiului din Ucraina, dar contactul dintre cei doi lideri se poate relua daca este necesar, a declarat, miercuri, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, potrivit CNN. "Daca este necesar,…

- Acuzațiile de crime de razboi sunt tot mai des intalnite in razboiul din Ucraina. Rusia respinge respinge astfel de acuzații, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov (n. r.: foto stanga). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O delegație rusa a sosit in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina, a anunțat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de agenția de presa Ifax, preluata de Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca delegația rusa include oficiali de la ministerele de Externe și al Apararii și de la biroul…

- Rusia este pregatita sa-și trimita delegația la Minsk pentru negocieri cu Ucraina, a declarat reporterilor secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Interfax . „Dupa cum știți, astazi președintele Ucrainei Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a discuta despre statutul neutru…

- Kremlinul denunta joi declaratii"destabilizatoare" ale presedintelui american Joe Biden cu privire la Ucraina, dupa ce acesta a amenintat Moscova cu un "dezastru" in cazul unui atac militar rus in Ucraina", relateaza AFP. "Declaratiile se repeta neincetat si nu contribuie cu nimic la calmarea tensiunilor…