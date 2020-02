29 februarie 2020. Miturile născute în jurul anilor bisecți

Se stie despre anii bisecti ca sunt speciali prin faptul ca au o zi in plus, adica 366 de zile in loc de 365. Tocmai ca urmare a acestui element aparte, s-au creat nenumarate mituri in jurul lor. Anii bisecti sunt o solutie de compromis gasita pentru a nu exista desincronizari… [citeste mai departe]