Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care ii ajuta pe angajații de la stat sa faca punte intre weekend și Ziua Unirii, ca sa poata avea 4 zile libere. Astfel, Guvernul mai da inca doua zile libere, pentru alte doua mini vacanțe – una de Ziua Copilului, 1-2 iunie, si o alta de Sfanta Maria, pe 15-14 august.…

- Zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 vor fi libere pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice, potrivit unei hotarari a Guvernului, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, si zile de repaus saptamanal,…

- Guvernul a stabilit, printr o hotarare, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, si zile de…

- Guvernul a stabilit miercuri, printr-o hotarare, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, si…

- Potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei Guvernului de miercuri, zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august vor fi zilele libere in anul 2023. Astfel, Guvernul face punte de Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Copilului si Sfanta Maria, zile care sunt sarbatori legale nelucratoare,…

- Pana la sfarșitul anului, romanii mai au trei zile libere legale. Ținand cont de faptul ca Ziua de Craciun, 25 decembrie, pica intr-o zi de duminica. Pentru anul in curs, romanii mai au trei zile libere in noiembrie - decembrie. Zilele libere legale care au ramas din acest an sunt:30 noiembrie (Sfantul…

- Romanii bugetari vor avea o noua minivacanta in acest an. Mai exact vor fi 5 zile libere, incepand de miercuri, 30 noiembrie, si pana in 5 decembrie, dupa ce Guvernul a decis sa fie libera si ziua de vineri, 2 decembrie, fiindca pica intre zilele de sarbatori legale si weekend. Ziua de 30 noiembrie,…

- S-a calculat care sunt zilele libere pe care le au romanii pana la finalul anului. Care este vestea proasta de Craciun. Salariații din Romania au motive de suparare pentru ca principalele sarbatori de iarna pica in zile libere, nu in zile lucatoare. Chiar și așa se anunța cateva zile libere. Care sunt…