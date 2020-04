Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza sambata ca, pana la acest moment, in sistemul penitenciar nu se inregistreaza cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor private de libertate.

- Astfel, conform datelor analizate de INSP, femeile au fost mai predispuse la imbolnavirea de Covid-19 decat barbații, insa s-a constatat o predominanța a deceselor in randul barbaților. Coronavirus in Romania. Ce arata analiza INSP Primul caz de infecție confirmat a fost inregistrat in data de 26 februarie…

- Epidemia de coronavirus a schimbat și viața din penitenciare. Cei peste 20.000 de deținuți nu mai primesc vizitele familiilor de doua saptamani, nu mai muncesc de aproape o luna și nici nu mai participa la activitați educative și de formare profesionala. Pot insa sa vorbeasca zilnic cu psihologii și…

- Varsta medie a celor 1.029 de pacienți diagnosticați cu coronavirus in Romania pana joi este de 45 de ani, arata datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe imbolnaviri, 26%, s-au inregistrat in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani.Joi, la o luna de la depistarea…

