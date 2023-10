Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca incepand cu jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. „Deci sper ca este clar pentru toata lumea ca nu se poate vorbi de recesiune in Romania”, a adaugat seful Guvernului.

- USR anunța ca va sesiza la Curtea Constituționala Legea prin care se reașeaza fiscalitatea din Romania. Premierul Marcel Ciolacu a angajat raspunderea Guvernului in fața Parlamentului pentru aceasta lege.USR va depunde contestația la CCR, vineri, de la ora 11.00. Termenul legal pana la care se poate…

- Noua lege a pensiilor ar urma sa fie gata pana la sfarșitul anului. Totodata prim-ministrul a declarat ca deficitul bugetar, dar si TVA la alimente și medicamente raman in discuție și saptamana viitoare. Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa la Bruxelles, ca…

- O noua transa de bani europeni din PNRR vine in tara. Cererea de plata numarul II din PNRR a primit aviz pozitiv din partea Comitetului Economic si Financiar, a anuntat, vineri seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, aduce vești bune pentru toți seniorii din Romania. Plata pensiilor se va face mai devreme luna aceasta. Afla din randurile de mai jos pe ce data vor intra banii pe card!

- Elevii romani care au fost medaliați la Olimpiada Internationala de Fizica și la cea de Matematica din Japonia s-au intors azi in tara. Ei au fost primiți de primul ministru Marcel Ciolacu la sediul Guvernului.