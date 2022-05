Categoria de angajați care va beneficia anul acesta de salarii mai mari cu 10% Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT acopera o mare parte din rata inflatiei, care a ajuns la 13,8% in aprilie 2022. „Piata de IT este in mare miscare de cativa ani, iar cei doi de pandemie nu au fost o exceptie, ba dimpotriva – iar Romania este un centru de dezvoltare si o piata inca foarte interesanta pentru investitorii in domeniu. Pachetele salariale si tot ceea ce reprezinta modalitatile de motivare si atragere a candidatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania a semnat in anul 2021 si in prima parte a anului 2022 designul interior pentru peste 3.500 de metri patrati de hoteluri si restaurante in Romania. ”Investitia medie in amenajare, la nivelul hotelurilor nou inaugurate in Bucuresti si in alte orase mari ale tarii, este intre 600 – 1.000 euro…

- Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT acopera o mare parte din rata inflatiei, care a ajuns la 13,8% in aprilie 2022. „Piata…

- Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT acopera o mare parte din rata inflatiei, care a ajuns la 13,8% in aprilie 2022. „Piata…

- București ramane orașul in care PIB/locuitor are cea mai mare valoare, arata datele recent publicate de Institutul Național de Statistica. Pe locul al doilea e Clujul, județ care acum 7-8 ani nu prindea top 3. La capatul celalalt al clasamentului, Vaslui este lider incontestabil, iar pentru cel de-al…

- Prețurile cerute pe apartamente au inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel național – marja de creștere peste cea din februarie, de doar 0,8%, arata datele portalului Imobiliare.ro. Suma medie solicitata pentru un apartament, vechi sau nou, a ajuns, astfel, la 1.654 de euro…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in ianuarie 2022 a fost de 1.279, in crestere cu 20,32% comparativ cu prima luna din 2021, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in 2021 au fost din Bucuresti,…

- Mihai Chirica a fost convocat astazi la DIICOT. Primarul Iasului are din nou probleme cu legea si implica iar administratia locala in scandaluri care vizeaza activitatea de urbanism. Sunt lucruri de neconceput care se intampla in Primaria Iasi. „Acum ni se demonstreaza tuturor ca haosul din urbanism…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 2.614 si in judetele Cluj - 903, Sibiu - 760, Timis - 445, Arges - 437, Constanta - 410 si Dolj - 327, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…