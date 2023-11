Categoria de angajaţi care nu mai poate fi plătită cu salariul minim, începând cu 1 ianuarie Anul 2023 este ultimul in care patronii iși mai pot plati angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim, conform unei prevederi introduse in 2021 in codul Muncii. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca, la inceputul lui 2024 angajații cu vechime in munca trebuie sa aiba o majorare salariala. Astfel, la un salariu minim pe economie de 2.550 de lei brut, din 1 ianuarie 2024, potrivit noilor norme un angajat care are o vechime mai mare de 24 de luni va avea un salariu de aproximativ 3.300 de lei, potrivit gorjonline.ro „Incepand cu data… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

