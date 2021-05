Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Londrei pentru a protesta fata de lockdown, care este treptat ridicat, si fata de posibila introducere a pasapoartelor de vaccinare pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19.

- Primaria Iași risca sa se inchida, iar serviciile publice sa fie suspendate, spune edilul Mihai Chirica. Orașul nu are un buget pentru anul acesta aprobat in Consiliul Local. Dupa o ședința maraton de mai bine de 10 ore, doar PNL și PMP au votat proiectul de buget. Au fost 13 voturi „pentru” și un singur…

- Constanta Bunea, o romanca in varsta de 50 de ani a fost gasita moarta in baia unui apartament din Plumstead, o zona din sud-estul Londrei. Vasile Bratu, in varsta de 39 de ani, fara un domiciliu stabil, este cel care a comis aceasta crima. El a omorat-o pe femeie el infingandu-i o foarfeca in spate,…

- O camera de supraveghere amplasata pe o alee din nordul Londrei a surprins momentul in care un individ urmareste o tanara insarcinata, de origine evreiasca, de 20 de ani, apoi o ataca brutal. In imaginile respective, care au fost surprinse joia trecuta, se poate observa cum barbatul, care trage dupa…

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP. Executivul UE a obtinut in aceasta saptamana…

- ”Varso Tower” depașește ca inalțime ”The Shard” din Londra si ”Commerzbank Tower” din Frankfurt. Construcția cladirii, care are o arhitectura unica, a fost insa incetinita de pandemie.”La fel ca intreaga economie, industria inchirierii spatiilor de birouri a trecut prin momente dificile anul trecut.…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramâne câteva zile în spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, în timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh…

- Un sofer roman de taxi a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei, criminalul care solicitase masina printr-o aplicatie mobila fiind cautat in prezent de politistii Scotland Yard.