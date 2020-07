Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Stat din Turcia, cel mai mare tribunal administrativ din aceasta țara, a revocat vinerea trecuta statutul actual de muzeu al bazilicii Sfanta Sofia din Istanbul – primul pas spre transformarea ei in moschee. Așa cum se știe, Sfanta Sofia, construita in secolul al VI-lea de bizantini drept…

- Erdogan raspunde creștinatații dupa ce intreaga lume a criticat decizia Consiliului de stat din Turcia de a anula o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu. Fosta bazilica, important loc pentru turisti in Istanbul, „va ramane deschis tuturor,…

- Catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent muzeu, a fost transformata din nou in moschee dupa 86 de ani, urmand ca prima slujba musulmana in acest lacaș de cult sa aiba loc pe 24 iulie, noteaza BBC. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat decizia de a transforma Sfanta Sofia in moschee,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP. 'S-a decis ca Sfanta Sofia…

