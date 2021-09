Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit AFP, urmeaza etapa lucrarilor de restaurare a catedralei Notre-Dame din Paris, dupa ce faza de securizare si de consolidare au fost finalizate. Pe 15 aprilie 2019, un incendiu a devastat turla din lemn a catedralei Notre-Dame din Paris, unul dintre cele mai vizitate monumente din Europa. Flesa…

- PNRR, in forma in care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de condiționalitați raportat la celelalte state membre, a scris sambata pe Facebook fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. „Avem de indeplinit peste 500 de “milestone-uri” și “target-uri”…

- Catedrala Notre Dame din Franța este, în sfârșit, suficient de stabila și sigura pentru ca meșterii sa înceapa sa o reconstruiasca, la mai bine de doi ani dupa incendiul care i-a distrus acoperișul, i-a doborât turla și amenința sa doboare și restul monumentului medieval, scrie…

- Lidera opozitiei belaruse din exil, Svetlana Tihanovskaia, a solicitat miercuri Frantei sa-si utilizeze intreaga sa influenta pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice din tara sa, afirmand ca este pregatita sa se intalneasca 'in orice moment' cu presedintele Emmanuel Macron, relateaza AFP.…

- Romania va participa cu un lot format din sase sportivi la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe care se vor desfasura la Copenhaga, in perioada 16-19 septembrie. Conform paginii oficiale de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, FRKC a inscris sportivii la trei probe. La canoe, Leonid Carp…

- ​Boxerul francez Tony Yoka (29 ani) si-a pastrat titlul de campion al Uniunii Europene la categoria grea, învingându-l prin KO în repriza a saptea pe croatul Petar Milas, în cadrul unei gale care a avut loc vineri seara pe un ring instalat pe terenul central al arenei de tenis…

- Boxerul francez Tony Yoka (29 ani) si-a pastrat titlul de campion al Uniunii Europene la categoria grea, invingandu-l prin KO in repriza a saptea pe croatul Petar Milas, in cadrul unei gale care a avut loc vineri seara pe un ring instalat pe terenul central al arenei de tenis Roland Garros.…

- La mai bine de doi ani de la incendiul de la Notre-Dame, poluarea cu plumb este inca peste limite. Din aceasta cauza, primaria Parisului a fost data in judecata. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a avut loc in aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat…