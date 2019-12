Catedrala Notre-Dame de Paris: se demolează schela imensă instalată înainte de incendiu O macara uriasa, de 75 de metri inaltime, capabila sa ridice pana la opt tone, a fost instalata la jumatatea lunii decembrie pe latura sudica, paralela cu Sena. Macaraua, care a fost mai intai fixata in sol, va permite coborarea, pe rand, a bucatilor din aceasta schela, sudate intre ele.



Un post de transformare, indispensabil pentru alimentarea permanenta cu energie electrica a instalatiilor, a fost transportat la fata locului cu o barja, informeaza Agerpres.



Schela este inconjurata cu o centura de grinzi metalice, realizata in proportie de doua treimi. Mai ramane centura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

