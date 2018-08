Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la prima rectificarea bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca are in plan scoaterea accizei la carburant, argumentand ca nu este adeptul taxelor si impozitelor numeroase si ca "orice roman normal la cap ar trebui sa aiba pe agenda sa aceasta posibila masura". "Orice roman normal la cap, nu numai ca este de…

- Ministerul Finantelor a anuntat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a semnat Carta Vamala Europeana la Bruxelles, in cadrul unui eveniment organizat cu ocazia celebrarii celor 50 de ani de Uniune Vamala. Teodorovici a subliniat, in cadrul evenimentului, ca securizarea punctelor vamale…

- Dupa scandalul Pilonului II de pensii, companiile le transmit guvernantilor sa nu sparga “pușculita copiilor”. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, care reprezinta mii firme cu sute de mii de angajati, a cerut joi chiar cresterea nivelului contributiei la Pilonul II, de la 3,75%, cat este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca asteapta in continuare raspunsuri mai convingatoare din partea Executivului cu privire la Pilonul II de pensii, afirmatiile venind in contextul in care guvernul a anuntat ca nu ia in calcul suspendarea contributiilor la Pilonul II. Presedintele…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa-si exprime mai intai pozitia fata de „ce se intampla azi in Justitie” si abia apoi sa vorbeasca despre politicile economice ale Guvernului si sa intrebe daca sunt bani.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca la Pilonul II de pensii „nu se suspenda” nicio contributie, publicarea proiectului pe site-ul Guvernului a fost „o sincopa”, iar Executivul va iesi „la final de iunie sau inceput de iulie” cu un nou concept privind pensiile private.