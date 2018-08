Catedrala Mantuirii Neamului isi va primi curentul electric direct de la Hidroelectrica

Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a incheiat marti un contract de furnizare energie electrica cu Patriarhia Romana - Administratia Patriarhala, ce urmeaza sa se deruleze pe o perioada de un an, incepand cu data de 1 septembrie 2018, incluzand mai multe locuri de consum, printre care si Catedrala Mantuirii Neamului,…

- Hidroelectrica a distribuit dividende in valoare totala de 1,134 miliarde de lei, cele mai mari din istoria companiei, reprezentand 90% din profitul pe anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Din total, 908 milioane de lei merg către Ministerul Energiei, care deţine 80% din acţiuni,…

- Compania imobiliara RE/MAX Romania mizeaza pe afaceri de 2,8 milioane euro in acest an, in crestere cu 40% fata de anul trecut, bazandu-se pe evolutia ascedenta din 2017, continuata si in primul semestru din 2018. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom…

- Antena 3 S.A., compania care deține postul de televiziune Antena 3 și care este controlata de fiicele omului de afaceri Dan Voiculescu, a raportat o cifra de afaceri neta de 63,4 milioane de lei, in 2017, in scadere fața de 65,4 milioane de lei in anul 2016