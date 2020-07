Un voluntar a fost acuzat de incendiere, dupa ce a recunoscut ca se afla in spatele flacarilor care au afectat sever Catedrala Sfintilor Petru si Pavel din Nantes in dimineata de 18 iulie. In varsta de 39 de ani, barbatul a fost preluat in custodia autoritatilor si interogat la putin timp dupa incident, in conditiile in care chiar el a fost cel care a inchis catedrala vineri, in seara de 17 iulie. El avea sa fie eliberat duminica (...)