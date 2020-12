''Catedrala din gheaţă'', o peşteră formată natural în Alpii elveţieni, oferă o privelişte unică vizitatorilor O pestera din gheata formata natural pe unul dintre ghetarii aflati la mare altitudine din Alpii elvetieni a devenit joi accesibila vizitatorilor care au venit sa admire imensa arcada albastra a ''catedralei din gheata'', informeaza Reuters. Variind ca marime si forma de la an la an, pestera are un tavan rotunjit format dintr-un strat gros de gheata situat la circa 5 metri inaltime si are o lungime de aproximativ 20 de metri. Accesul la pestera se poate face pe jos, dupa un drum de 15 minute de la statia de telescaun Glacier 3000, deasupra statiunii Les Diablerets, insa organizatorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pestera din gheata formata natural pe unul dintre ghetarii aflati la mare altitudine din Alpii elvetieni a devenit joi accesibila vizitatorilor care au venit sa admire imensa arcada albastra a ''catedralei din gheata'', informeaza Reuters. Variind ca marime si forma de la…

- Poiețele bursiere mondiale par a se relaxa luni, dupa o luna record, in condițiile in care perspectiva unei redresari economice determinata de vaccin și mai mulți bani din partea bancilor centrale au eclipsat ingrijorarile imediate cu privire la pandemia de coronavirus, relateaza Reuters, conform…

- Spectacolul pirotehnic de Revelion din portul din Sydney se va desfasura si anul acesta, insa durata acestuia va fi scurtata la doar cateva minute. Accesul in zona va fi permis doar persoanelor care au rezervare la restaurantele, cafenelele si hotelurile din zona, pentru limitarea raspandirii COVID-19,…

- Amfilohije Radovic, mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, decedat de COVID-19 , a fost inmormantat duminica, la Catedrala „Invierea Domnului” din Podgorita, in prezenta a mii de credinciosi. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Cu toate ca medicii au recomandat…

- UniCredit a impus clientilor sa isi faca programare daca vor sa aiba acces in sucursale, a declarat joi un purtator de cuvant de la a doua mare banca din Italia, in conditiile in care Italia a inregistrat un nou record zilnic de infectii cu COVID-19, transmite Reuters.UniCredit, care anterior…

- Un relicvariu din aur și cristal conținand picaturi de sange ale papei Ioan Paul al II-lea a fost furat de la catedrala din orașul italian Spoleto, situat in centru țarii, a anunțat episcopul așezamantului, potrivit Reuters.

- Un relicvariu din aur și cristal conținand picaturi de sange ale papei Ioan Paul al II-lea a fost furat de la catedrala din orașul italian Spoleto, situat in centru țarii, a anunțat episcopul așezamantului, potrivit Reuters.

- Crescatori de reni din Rusia au descoperit, intr-un arhipelag arctic, un urs de pestera perfect conservat datand din Epoca de Gheata, prima descoperire de acest fel, care ofera o perspectiva unica asupra speciilor extincte, informeaza DPA. Ursul, un exemplar adult, despre care se crede ca ar fi trait…