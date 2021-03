Stiri pe aceeasi tema

- Este clar: in țarile unde autoritațile au impus un ritm alert de vaccinare și s-a urmarit atent respectarea masurilor de prevenire, numarul de cazuri scade și ieșirea din pandemie este mult mai aproape. Nu exista alte variante și cine nu ințelege asta risca sa prelungeasca aceasta criza. …

- Medicul specialist Alexandru Rafila, profeții tulburatoare despre pandemia de coronavirus care pare sa nu mai paraseasca mapamondul. Ce spune doctorul despre evoluția cazurilor diagnosticate pozitiv cu virusul Sars-Cov-2 din Romania: „Trebuie sa le spunem oamenilor adevarul”. Alexandru Rafila, declarație…

- „Am participat la ședința CNCCI, de astazi, pentru ca vreau sa ma asigur ca pacienții și personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei.Deocamdata, in Romania nu este o creștere accelerata a infectarilor și putem sa impiedicam acest lucru, daca ne vaccinam…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 850.362, dupa raportarea a peste 5.000 de noi infectari. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa…

- Monica Pop spune ca masca de protecție este necesara și chiar protejeaza, insa numai daca este conforma. Tot medicul a menționat ca ineva trebuie sa plateasca pentru faptul ca milioane de maști neconforme au ajuns pe piața din Romania, iar asta e o cauza a creșterii numarului de cazuri de infectare…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut in aceasta saptamana cu 22,93% fața de saptamana precedenta. Potrivit unei analize comparative realizata de G4Media.ro pentru perioada 20-25 februarie fața de 13-18 februarie, 3.249 de infectari in plus au fost confirmate. Daca in cele șase zile din perioada 13-18…

- Numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 28 ianuarie, la 721.513.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…