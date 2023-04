Câte zile rezistă ouăle fierte, de la Paște, în frigider Mulți dintre noi am fiert mai multe oua, de Paște, și nu toate au fost consumate in primele zile. Inainte sa le aruncați imediat dupa Paște, aflați ca pot fi consumate o perioada. Iata cat rezista ouale fierte, de la Paște, in frigider! Ouale sunt alimente perisabile, a caror data de valabilitate depinde de felul in care sunt depozitate. Este important, de asemenea, daca sunt crude sau gatite, cu sau fara coaja, iar toate aceste detalii conteaza atunci cand vine vorba despre prospețimea lor. In timp ce ouale crude, depozitate pe raftul frigiderului, la o temperatura de maximum 4 grade, rezista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

