Nu exista sarbatrori fara cozonac. Astfel, cum doar o saptamana ne mai desparte de Paște, gospodinele au ramas cu cateva bucați consistente de cozonac din perioada postului. Și, ca sa nu il arunce, cele mai multe s-au gansit sa il puna la rece, acolo unde este pastrat in condiții optime. Insa, puține știu ca acest preparat tradițional are un termen limita de consum, chiar daca este cumparat sau preparat in casa.