An de an, in pragul sarbatorilor de iarna, gopsodinele prepara cele mai gustoase preparate pentru a-și surprinde atat invitații, cat și familia cu cele mai gustoase mancaruri. Nici caltaboșii nu lipsesc de pe mesele romanilor, acest preparat reprezentand unul dintre cele mai iubite preparate ale iernii. Iata cate zile poți consuma caltabosii dupa preparare și ce trebuie sa faci ca sa reziste mai mult!