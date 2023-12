Câte zile libere şi câte minivacanţe vor avea bugetarii anul viitor Anul viitor, bugetarii vor avea trei minivacanțe, de 1 mai, de Sf. Maria și de Craciun, potrivit unui proiect de hotarare de guvern aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi a Executivului. „Pentru personalul din sistemul bugetar, zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere”, potrivit […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

