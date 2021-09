Angajatii au dreptul la zile libere platite, pentru fiecare doza a vaccinului impotriva COVID-19, conform unei legi adoptate la sfarsitul lunii iulie. Din aceasta vara, cei care se vaccineaza beneficiaza de o zi libera pentru fiecare doza de vaccin impotriva COVID-19 efectuata, pe baza Legii 221/2021. Daca la momentul in care legea a intrat in […] The post Cate zile libere pot cere salariații care se vaccineaza și ce obligații au first appeared on Ziarul National .