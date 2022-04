Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru angajații din Romania. Bugetarii și cei care lucreaza in mediul privat vor avea o minivacanța de patru zile in apropierea sarbatorilor pascale. Iata care vor fi zilele libere pentru romani, de Paște. Romanii se pot bucura de un city-break in preajma sarbatorilor. Romanii vor avea zile…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romanii vor avea parte de cateva zile libere odata cu Paștele 2022. Cetațenii vor primi concediu pentru Paștele ortodox, sau cel catolic, in funcție de evenimentul pe care il sarbatoresc. Meteorologii au anunțat deja vreme buna, atat pentru ziua de Florii cat și pentru…

- Angajații de la stat sau privat se bucura in acest an de patru zile libere cu ocazia Pastelui, fiind incluse atat Vinerea Mare, cat și a doua zi de Paște. Anul acesta Paștele ortodox pica pe 24 aprilie. Astfel, zile libere vor fi patru: pe 22 aprilie 2022 – Vinerea Mare, in 24 si 25 aprilie – prima…

- Romanii cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) vor avea parte de o minivacanta de 3 zile la sfarșitul acestei saptamani. Luni, 24 ianuarie 2022, este Ziua Unirii Principatelor Romane și este zi libera, conform Codului Muncii, astfel incat ea „se leaga” de cele doua zile libere de weekend. Ziua…

- Romanii cu program obișnuit de lucru (luni - vineri) vor avea parte de o minivacanta de 3 zile la sfarșitul acestei saptamani. Luni, 24 ianuarie 2022, este Ziua Unirii Principatelor Romane și este zi libera, conform Codului Muncii, astfel incat ea „se leaga” de cele doua zile libere de weekend.

- Cum miercuri, 30 noiembrie, este Sfantul Andrei, iar joi, 1 decembrie, este Ziua Naționala, Guvernul vrea sa acorde liber și pentru vineri, 2 decembrie, inainte de weekend, astfel ca romanii ar urma sa aiba o minivacanța de 5 zile in acea perioada din an, potrivit Agerpres."Ziua de 2 decembrie 2022…

- Romanii vor avea parte de o noua minivacanta de trei zile la sfarșitul lunii ianuarie, informeaza Ziarul Financiar. La sfarsitul lunii ianuarie, romanii vor avea parte de o noua minivacanata de trei zile, ca urmare a faptului ca pe data de 24 ianuarie (luni) se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor…

- Vești bune pentru angajații romani. In anul 2022 vor avea o minivacanța de trei zile in ianuarie. In Romania sunt 15 zile libere cu ocazia sarbatorilor legale. La fel ca anul trecut, multe dintre aceste libere legale pica in weekend, astfel incat nu pot fi considerate drept zile libere. Avand in vedere…