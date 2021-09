Trei partide parlamentare – PSD, USR PLUS și AUR au anunțat pana acum ca vor sa il demita pe premierul Florin Cițu din fruntea Guvernului. Numai ca doar impreuna, toate cele trei formațiuni, ar putea sa și treaca la vot moțiunea. Deocamdata, USR PLUS a convins parlamentarii AUR sa semneze moțiunea lor și sunt in […] The post Cate voturi are fiecare partid parlamentar și cate le sunt necesare pentru a trece o moțiune de cenzura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .