Câte variante de COVID-19 există: Care sunt cele mai infecțioase mutații Cate variante de COVID-19 exista: Care sunt cele mai infecțioase mutații De la inceputul pandemiei au aparut mai multe tulpini sau variante ale virusului Sars-Cov-2, unele dintre acestea provocand ingrijorari legate de extinderea pandemiei sau de scaderea eficacitații vaccinurilor. Anumite variante ale coronavirusului sunt mai infecțioase, de exemplu, variantele B.1.1.7, B.1.351 sau P.1. Transmisibilitatea sporita este cauzata de mutații la nivelul... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La fel și in cazul noilor tulpini din Marea Britanie, Africa de Sud sau Brazilia, care ar deveni astfel, vulnerabile in fața acestui nou tip de vaccin. Și imunitatea oferita de ser ar avea, teoretic, o durata mult mai lunga decat actualele formule aprobate. Mai multe companii prestigioase in dezvoltarea…

- Mastile din panza sunt in continuare la fel de eficiente, chiar si in fata noilor mutatii ale coronavirusului, deoarece modul de transmitere este acelasi, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care nu intentioneaza sa-si schimbe recomandarile, noteaza AFP."Mastile din panza, nechirurgicale,…

- Aproape 8.000 de bistrițeni s-au infectat cu noul tip de coronavirus, de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore, 34 de bistrițeni au primit rezultat pozitiv la testara COVID. Nu am avut niciun deces inregistrat in contextul pandemiei, de la ultima raportare, iar patru bistrițeni s-au vindecat.…

- Tulpina noua, despre care cercetatorii nu au in prezent suficiente informații, a devenit dominanta in doar cateva saptamani in Columbus, capitala statului Ohio.”Varianta din Columbus are baza genetica a cazurilor similare pe care le-am studiat, dar prezinta trei mutatii ce reprezinta o evolutie foarte…

- Apariția in Marea Britanie și in Africa de Sud a doua noi tulpini de Sars-CoV-2, mai contagioase, dupa primele date, ingrijoreaza puternic comunitatea internaționala. Ce se știe despre aceste variante, intr-un grupaj realizat de AFP. Ce sunt aceste tulpini Sars-CoV-2? Toți virușii sufera mutații. Aceste…

- Clarificari privind unele afirmatii posibil inselatoare cu privire la cauzele deceselor inregistrate in timpul pandemiei de COVID-19 Pe fondul cresterii numarului de persoane infectate cu virusul Sars-CoV-2, in spatiul public online, inclusiv cel din Romania, au circulat mai multe articole potrivit…

- Germania a raportat joi peste 45.000 de noi contaminari cu Sars-Cov-2. Este cel mai mare numar de infectari anunțat de la debutul pandemiei Potrivit datelor Bloomberg, Germania a raportat peste 45.000 de cazuri noi joi dimineața, cel mai mare salt inregistrat vreodata și de doua ori mai mare…

- In Romania au fost depistate, de duminica pana luni, 30 noiembrie, 3.826 cazuri noi de Covid-19, la un numar de doar 9.785 teste (in mod uzual, zilnic, se faceau 35.000 – 36.000 teste, in urma carora rezultau aproape 10.000 de cazuri noi). Timișul a trecut de pragul de 19.000 de cazuri de SARs-Cov2.