- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania, in timp ce pretul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel putin 10%, in conditiile ieftinirii materiilor prime, potrivit datelor unei companii din industria de comert electronic. Anual, romanii cumpara circa…

- Cererea de mici pentru minivacanta de 1 Mai din acest an s-a majorat cu circa 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, productia estimata de procesatori fiind de aproximativ 18 milioane de mititei. Asta inseamna ca jumatate dintre romani vor consuma acest emblematic produs, sustine Dana Tanase,…

- Mierea nu lipsește din bucatariile romanilor, iar de obicei este servita dimineața, alaturi de o ceașca de ceai. Este bogata in antioxidanți, ajuta la tratarea tusei și racelii, are proprietați antibacteriene și poate fi un indulcitor natural sanatos. In ultimii ani, au exist ...

- Greseala majora pe care o fac romanii cand cumpara carnea de miel: cand si de ce devine toxica. Ce spun specialistii si la ce trebuie sa aveti grija Specialistii avertizeeaza ca in functie de mediul in care a crescut, varsta atinsa inainte de taiere si greutatea mielului, carnea acestuia poate sa contina…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat ca a semnat contractul de furnizare pentru 18 autobuze electrice articulate, cu o valoare de 16 milioane de euro, bani obtinuti din fonduri europene.Boc precizeaza, intr-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, ca noile autobuze electrice, cu…