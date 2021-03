Un numar de 172 de modele de masti neconforme au fost transmise in sistemul european rapid de alerta din aprilie 2020 si pana in prezent, potrivit organizatiei de protectie a consumatorilor InfoCons. Prima astfel de alerta a fost transmisa pe data de 28 aprilie 2020 si viza 4 tipuri de masti, iar ultima si cea de-a 33-a astfel de alerta a fost transmisa pe 19 martie si facea referire la trei tipuri de masti, conform unui comunicat InfoCons. „172 de tipuri de masti neconfome la 1 an de la declansarea pandemiei in Romania! Sanatatea populatiei este in siguranta?!”, se mentioneaza in comunicatul…