Cel puțin 10 opere de arta se pot achiziționa impreuna cu 1.000 de euro in cadrul evenimentului organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark saptamana viitoare, marți, 22 noiembrie. In premiera, tinerii colecționari și pasionații de arta ori cei care iși propun sa faca investiții inteligente in aceasta perioada, au ocazia sa achiziționeze lucrari de arta la cele mai mici prețuri de pornire.