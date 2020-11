Câte spitale din Capitală nu au autorizația ISU la incendiu. Nicușor Dan: Vom aloca bani Dan a precizat ca a cerut de urgența situația autorizarii de securitate la incendiu a celor 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei, iar potrivit datelor primite doar opt spitale au autorizația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența, sau nu o necesita, conform legii. „Opt spitale au autorizație de siguranța la incendiu sau nu necesita conform legii o astfel de autorizație (spitalele Colentina, Dr. Cantacuzino, Dr. Stoia, Sf. Ștefan, Dr. Gomoiu, Victor Babeș, Prof. Dr. Obregia și Dr. Gorgos)”, a precizat Nicușor Dan. Vlad Voiculescu critica numirile politice in fruntea spitalelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua unitați medicale din București nu au inca sumele necesare alocate pentru intervențiile necesare in vederea autorizarii de securitate la incendiu, chiar daca proiectul este avizat, anunța primarul general Nicușor Dan. Dan a postat pe Facebook un mesaj in care spune ca Primaria Capitalei va aloca…

- Ludovic Orban a facut declarații referitoare la transferul medicului Catalin Denciu, care se afla in stare grava dupa ce a incercat sa salveze pacienții internați la ATI in Spitalul Județean din Piatra Neamț, in timpul incendiului de sambata seara. Premierul a spus ca medicul este in tratament la Spitalul…

- O femeie de 36 de ani, aflata in ultimul trimestru de sarcina, suspecta ca fiind infectata cu COVID-19, a murit, vineri, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova, informeaza Agerpres.Femeia fusese transferata de la Spitalul din Bailesti la Spitalul "Filantropia" din Craiova, iar de aici la…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a raportat, sambata, un nou focar de COVID-19, acesta fiind la un centru de copii din municipiul Ploiesti. Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, la Centrul de Primire in Regim de Urgenta "Ciresarii" din Ploiesti, zece persoane au fost…

- Cele mai dure restrictii de la starea de urgenta. Noile masuri intra in vigoare luni, la 00.00 Romania se pregatește de carantina parțiala. Autoritațile iau masuri drastice și fac un apel catre noi toți sa conștientizam dimensiunea dezastrului. Încă 10.260 de români figurează de…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat duminica instituirea starii de alerta, echivalentul starii de urgenta sanitara, pentru 6 luni, pe intreg teritoriul Spaniei. Masura este insotita de interzicerea circulatiei pe timpul noptii.

- Judecatorul militar Constantin Udrea a explicat, la TVR, de ce nu vrea președintele Klaus Iohannis sa decreteze o noua stare de urgența."Mandatul parlamentarilor poate fi prelungit in condiții speciale, starea de urgența, starea de necesitate, mobilizare sau razboi. Dar sa nu fie afectata…

- In județul Neamț, in perioada 14-29 septembrie s-au inregistrat 29 cazuri de infectare cu coronavirus la copii cu varste intre 0 și 18 ani. Cele mai multe cazuri sunt la elevi, cu 26 de teste pozitive la copii cu varste intre 7 și 18 ani. Din randul preșcolarilor, sunt 3 copii care au fost confirmați…