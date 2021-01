Stiri pe aceeasi tema

- „Odihnește-te in pace, nea Stelica!Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și FC Viitorul Constanța deplang trecerea in neființa a profesorului Stere Damașaru, responsabilul cu activitatea de invațamant la cluburile noastre inca de la inființare.Citiți continuarea pe realitateadeconstanta.net

- Inima lui Diego Maradona cantarea 500 de grame, dublu decat normal, conform autopsiei corpului fostului fotbalist facuta de medicii legiști, scrie presa straina. Diego Maradona s-a stins din viața in urma cu o saptamana. De atunci, anchetatorii incearca sa afle ce a cauzat decesul legendei fotbalului…

- Ioana Simion are de ce sa se considere o femeie cu adevarat implinita și fericita. Aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ilie Nastase, insa pentru a arata mereu in forma vedeta a povestit chiar ea ca a trebuit sa faca multe sacrificii și sa ajunga in stadii dificile și chiar la…

- Ilie Nastase ramane unul dintre cei mai buni jucatori din istoria tenisului și, cu siguranța, cel mai non-conformist. A fost primul lider al clasamentului ATP, „Nasty” a caștigat US Open in 1972 și Roland Garros in 1973. Are in palmares nu mai puțin de 83 de titluri ATP doar in proba de simplu. Plus…

- Damian Draghici a cantat pe unele dintre cele mai importante scene ale muzicii internaționale, ridicand sali intregi de fiecare data! Dar puțina lume știe despre viața personala și cu cate femei s-a afișat celebrul cantareț.

- Nastase a intrat in posesia imobilului exclusivist din Primaverii in anul 1972. Aceasta era modalitatea sistemului comunist de a premia un roman pentru meritele sale deosebite. Fostul tenismen a renovat casa dupa gustul sau si a transformat-o intr-una dintre cele mai luxoase vile din cartier. Acesta…