Cate semnaturi a strans USR in campania "Fara Penali in Functii Publice"

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacau din partea Uniunii Salvați Romania (USR), a organizat, vineri, conferința de presa lunara. Parlamentarul s-a referit, in primul rand, la campania „Fara penali in funcții publice”, care, in județul Bacau, nu merge atat de bine cum și-ar fi dorit. „Foarte bine…

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacau din partea Uniunii Salvați Romania (USR), a organizat, vineri, conferința de presa lunara. Parlamentarul s-a referit, in primul rand, la campania „Fara penali in funcții publice”, care, in județul Bacau, nu merge atat de bine cum și-ar fi dorit. „Foarte bine…

- Federatia Sindicala Sanitas a anuntat ca s-au strans peste 50.000 de mii de semnaturi, precizand ca sunt indeplinite conditiile pentru declansarea grevei de avertisment, care va avea loc luni, urmand ca pe 11 mai angajatii din sanatate sa intre in greva generala.

- Pe Bulevardul Eroilor, membri și simpatizanți ai USR alaturi de reprezentanți ai societații civile au amplasat un cort unde clujenii au putut si pot sa semneze pentru proiectul ce prevede includerea în Constituție a unui articol care sa interzica persoanelor condamnate la pedepse privative…

- La sediul Uniunii Salvati Romania ndash; filiala judeteana Constanta are loc astazi o conferinta de presa la care participa deputatul U.S.R. de Constanta Stelian Ion, presedintele filialei judetene U.S.R. Constanta Remus Negoi si Florin Cocargeanu, membru al Biroului Judetean al USR Constanta. Cu aceasta…

- „Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa, e profund regretabil ca ministrul Justitiei din Romania a decis sa preia retorica pe care persoane condamnate sau cu probleme penale o distribuie in spatiul public…

- In mediul online a inceput strangerea de semnaturi pentru demiterea sefei DNA. Cei care au demarat aceasta procedura pe petitieonline.com scriu ca isi doresc ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie schimbata din functie ca urmare a faptului ca aceasta a incalcat Constitutia si a fost de acord cu…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…