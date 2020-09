Stiri pe aceeasi tema

- 12.945 de școli fac activitați cu copiii in scenariul verde, 4.406 in scenariul galben, iar elevii din 305 nu merg la școala, unitațile școlare fiind in scenariul roșu și au activitați exclusiv online, a anunțat, luni, Ministerul Educației, anunța mEDIAFAX.Conform datelor transmise Ministerului…

- Zeci de școli din țara au ieșit din scenariul verde de ieri pana azi și au intrat in scenariul galben sau chiar roșu, cu predare exclusiv online, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației.

- Inceperea noului an școlar a venit cu noi cazuri de COVID-19. Inca 37 de scoli au trecut in scenariul rosu din cauza noului coronavirus. Elevii care au intrat in contact cu cei infectați vor sta in izolare, iar cursurile se vor face exclusiv online.

- Ministerul Educației și Cercetarii a anunțat, joi, ca 300 de unitați de invațamant desfașoara cursuri in scenariul roșu, respectiv online, 4.375 de unitați in scenariul galben, respectiv mixt, și...

- Astfel, 12.610 unitați de invațamant sunt incluse in scenariul 1, cu participarea zilnica (fața in fața) a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitara. Alte 4.892 de unitați de invațamant au fost incadrate in scenariul 2. Acesta presupune participarea…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) anunța ca in 17 unitați de invațamant din Capitala școala va incepe in scenariul 3, care presupune participarea la activitați exclusiv online, iar 595 - in scenariul doi, mixt.Potrivit unui comunicat al ISMB, 595 de unitați de invațamant…

- Ministrul Educatiei Monica Anisiei a anuntat joi, dupa o sedinta la Ministerul Educatiei la care a participat si vicepremierul Raluca Turcan, ca elevii din 7.116 scoli merg la cursuri, in alte 2.711 va fi aplicat scenariul hibrid, iar copiii din 101 scoli vor invata online, precizand ca inca sunt asteptate…