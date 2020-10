Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 581 de unitati de invatamant desfasoara cursuri in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online, informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), potrivit AGERPRES.Potrivit MEC, miercuri, in conformitate cu…

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ.Prin urmare, astazi, 21 septembrie, in conformitate cu datele…

- Zeci de școli din țara au ieșit din scenariul verde de ieri pana azi și au intrat in scenariul galben sau chiar roșu, cu predare exclusiv online, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației.

- In toate județele din tara gasim școli din fiecare scenariu. Iar deciziile nu sunt determinate doar de situatia epidemiologica. Mai exact, si acolo unde NU erau multe cazuri de COVID-19, s-a optat pentru modelul hibrid, pentru a evita aglomerarea unitaților de invațamant.

- Astfel, 12.610 unitați de invațamant sunt incluse in scenariul 1, cu participarea zilnica (fața in fața) a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitara. Alte 4.892 de unitați de invațamant au fost incadrate in scenariul 2. Acesta presupune participarea…

- Un numar de 12.610 unitati de invatamant din Romania vor incepe anul scolar 2020 – 2021 in scenariul 1, 4.892 in scenariul 2, 238 in scenariul 3, iar 7 unitati in scenarii mixte (2 si 3), informeaza vineri Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții MEC,…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat portalul educatiacontinua.edu.ro, instrument online de informare, dedicat tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea in anul școlar/universitar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de ...

- Peste 150.000 de cereri au fost depuse, la nivel național, pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, in anul școlar 2020-2021. Dintre acestea, peste 1.100 au fost respinse, anunța MEDIAFAX.Ministerul Educației și Cercetarii a centralizat situația preliminara a cererilor de inscriere…