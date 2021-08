​Câte salarii minime nete avem în România și cum diferă ele Dan Vîlceanu a facut furori cu declarația sa privind salariul minim net. Raspunsul la întrebarea &"cât este salariul minim în România&" este unul relativ, în funcție de situațiile în care se afla angajatul. Potrivit legilor în vigoare, oficial în România avem trei salarii minime brute: cel clasic de 2.300 lei, cel pentru studii superioare de 2.350 lei și cel pentru angajații din construcții de 3.000 lei.



Cele de mai sus înseamna un net de: 1.386 lei pentru cel clasic, 1.413 lei pentru cel cu studii superioare și 2362 lei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, a facut mare valva știrea cum ca noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu a știut cat este salariul minim net. Intrebat de un jurnalist, oficialul Executivului a declarat ”Este in jur de 1.600… Și ceva”. Jurnalistul l-a corectat și a spus: ”1.386”. Avocatul Gabriel Biriș, specializat pe fiscalitate,…

- Premierul Florin Cîtu considera ca afirmatia ministrului Finantelor, Dan Vîlceanu, potrivit caruia salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei, a fost o „gafa”, aceasta valoare urmând a fi atinsa când „economia o va permite”, relateaza Agerpres.…

- Virgil Guran, lider al PNL Dambovița și apropiat de Ludovic Orban, este de parere ca noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, ar fi trebuit sa știe cat e salariul minim in Romania. Guran susține ca il cunoaște in calitae de coleg pe Dan Vilceanu și precizeaza ca ar putea sa fie doar o gafa de inceput.…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania, afirmand, in cadrul unei conferințe de presa, ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este de 2.380 lei. Reporter: Aveți idee cat este salariul minim in mana? Dan Vilceanu: Este in jur de 1.600……

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania, spunand, intr-o conferința de presa, ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este de 2.380 lei. Rep: Aveți idee cat este salariul minim in mana? Dan Vilceanu: Este in jur de 1.600… Și ceva. Rep:…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania. Intrebat intr-o conferința de presa in legatura cu acest subiect, Valceanu a afirmat ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este de 2.380 lei. Rep: Aveți idee cat este salariul minim in mana? Dan…

- GAFA noului Ministru al Finanțelor. Nu a știut cat este salariul minim din Romania: „Este in jur de 1600 și ceva” Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania, spunand, intr-o conferința de presa, ca salariul minim net este de circa 1.600 lei și cel brut este…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, nu știe cat este salariul minim din Romania. Acesta a raspuns unui jurnaliste, in cadrul unei conferințe de presa, ca salariul minim net este de circa 1.600 lei, iar cel brut de 2.380 lei, scrie economedia.ro . Iata dialogul cu pricina: Ziarista: Aveți idee…