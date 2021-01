Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 14.000 de persoane s-au vaccinat miercuri impotriva Covid. S-au inregistrat 60 de reacții adverse „comune și minore”. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane, iar in total, de la inceputul campaniei, 154.268. Miercuri s-au inregistrat…

- Intre 4-11 ianuarie 2021 s-a desfașurat prima etapa a vacinarii anti Covid-19 la Gherla. Centrul de vaccinare a fost inființat la spitalul municipal din Gherla, pe strada Horea. S-au inregistrat 210 solicitari pentru vaccinare, venite din partea angajaților spitalului, a personalului din cabinetele…

- In municipiul Sfantu Gheorghe vor functiona 2 centre, respectiv unul in vechiul sediu al Directiei de Asistenta Sociala din strada Daliei si al doilea in sala de sport din strada Vanatorilor, iar in municipiul Targu Secuiesc un centru in incinta Salii de Sport Polivalente. De asemenea, in orasul Covasna…

- Un numar de trei cazuri de reactii adverse generale, minore, au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in centrele de vaccinare anti-COVID din judetul Olt, unde in intervalul de timp mentionat au fost efectuate in total 335 de vaccinari, au anuntat sambata reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- In Spitalul Gaesti, unde managerul Laurentiu Belusica a anuntat ca vaccineaza pe oricine doreste, au fost imunizate doar cadre medicale, anunța Ministerul Sanatații. Persoanele imunizate anti COVID-19 in cadrul unitații sanitare din Gaești fac parte numai din cadrul personalului medical.…

- Astazi, dupa mai mult de o saptamana de la de la debutul campaniei simbolice de vaccinare anti-COVID din 27 decembrie, incepe etapa I de vaccinare in care sunt incluse persoanele din categoria lucratorilor din domeniile sanatații și social.

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID subliniaza, vineri, ca nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces ca urmare a imunizarii, care a inceput in Romania pe data de 27 decembrie.

- ​2.778 de cadre medicale din spitalele din prima linie COVID au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer BioNTech in primele 3 zile ale campaniei. Dintre acestea, 712 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Printre cei vaccinați s-au inregistrat, in cele 3 zile, și 7 reacții adverse "comune și minore",…