Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an marcat de condiții meteorologice extreme și de seceta prelungita, Administrația Naționala „Apele Romane” a anunțat o scadere semnificativa a coeficientului de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare, la 79,77%, cu perspective de a ajunge la 77% pana la sfarșitul lunii iulie. Aceasta scadere…

- The population's water supply is ensured with restrictions by the water operators, in certain time intervals, for 449 localities, representing 15% of the Romanian localities, of which six cities, namely Dorohoi, Targu Neamt, Targu Ocna, Roman, Pascani and Harlau, partially the Municipality of Iasi which…

- Municipiul Dorohoi se afla in topul localitaților foarte afectate de restricțiile impuse de operatorii de apa din țara Alimentarea cu apa a populatiei este asigurata cu restrictii de catre operatorii de apa, respectiv in anumite intervale orare, pentru 449 de localitati, reprezentand 15% din localitatile…

- Administrația Naționala "Apele Romane" anunța ca, in prezent, coeficientul de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare este de 79,77% (in scadere fața de saptamana trecuta cand era de 80%). In 449 de localitați (inclusiv comune și sate) reprezentand 15% din localitațile de la nivel național, din care…

- Alimentarea cu apa a populatiei este asigurata cu restrictii de catre operatorii de apa, respectiv in anumite intervale orare, pentru 449 de localitati, reprezentand 15% din localitatile de la nivel national, din care sase orase, respectiv Dorohoi, Targu Neamt, Targu Ocna, Roman, Pascani si Harlau,…

- ■ deși Romania are una dintre rețelele hidrografice cele mai bune, tot mai multe localitați duc lipsa de apa ■ in 290 de comunitați Administrația Naționala ”Apele Romane” a restricționat programul de furnizare a apei și a alcatuit chiar un ghid de economisire a lichidului vital ■ in Neamț, comunele…

- Specialiștii hidrologi din cadrul INHGA au emis o atenționare de Cod galben, valabila incepand de luni, 3 iunie 2024, de la ora 15:00, pana marți, la ora 12:00. In intervalul menționat se pot depași cotele de atenție pe anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Somes, Barcau, Crisul Repede,…