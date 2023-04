Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al vicecampioanei Romaniei, FCSB, a anunțat ca roș-albaștrii doresc sa obțina 4 puncte din urmatoarele doua partide de campionat, ambele in deplasare, cu Rapid, respectiv CS Universitatea Craiova. Oficialul celor de la FCSB considera ca, daca vicecampioana…

- Denis Alibec este jucatorul remarcat de Mihai Stoica, dupa remiza dintre Rapid si Farul, scor 1-1, din etapa a doua din play-off. Managerul general de la FCSB sustine ca atacantul lui Gica Hagi este omul meciului, marturisind ca acesta a avut numeroase ocazii de a marca. Rapid si Farul au remizat, intr-un…

- Mihai Stoica l-a criticat pe Alexandru Țirlea, fundașul dreapta al Romaniei U21. Managerul general de la FCSB a fost foarte dezamagit de modul in care a evoluat fundașul legitimat in Spania, la Gimnastic de Tarragona, club de liga a treia. Naționala Romaniei U21 a fost invinsa categoric de Portugalia…

- Mihai Stoica s-a aratat uluit de deciziile de arbitraj din ultimul meci al celor de la UTA, formatie cu care se va duela FCSB in urmatoarea runda din Liga 1. Managerul general al ros-albastrilor sustine ca nu a mai putut privi deciziile pe care le-au luat centralii in partida trupei lui Laszlo Balint…

- Leo Strizu se apara dupa acuzațiile lui Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a declarat ca fostul antrenor al echipei și-a dorit sa se ocupe in mod real de echipa și sa decida mai multe lucruri decat o prevedea ințelegerea cu Gigi Becali. Leo Strizu i-a raspuns lui Mihai Stoica și a repetat motivul…

- Mihai Stoica a avut o reacție ironica la adresa arbitrului Andrei Chivulete dupa Rapid – Chindia 2-0. Managerul general de la FCSB nu este de acord cu penalty-ul primit de echipa gazda, in minutul 65. Marko Dugandzic a deschis scorul, in minutul 65, dintr-un penalty obținut dupa ce a fost faultat in…

- Mihai Stoica a fost in extaz dupa ce Rapid si CFR Cluj au pierdut derby-urile jucate cu echipele din Craiova. FCSB poate fi marea castigatoare a etapei, daca va invinge in partida cu FC Voluntari. Victoria celor de la FC U Craiova din Giulesti o poate aduce pe FCSB peste Rapid in clasament, cu 5 […]…

- Mihai Stoica a dat din casa și a vorbit despre cea mai mare rivalitate din vestiarul FCSB-ului. Managerul general al roș-albaștrilor a dezvaluit ca jucatorii pregatiți de Mihai Pintilii se antreneaza din greu, iar uneori se ajunge chiar la certuri. Stoica a dat detalii de ultima ora despre starea lui…