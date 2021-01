Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, pentru a marca debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, se va vaccina maine, public, potrivit Hotnews. Intrebat daca considera ca faptul ca pana acum niciun lider politic din Romania nu s-a vaccinat sporește neincrederea populației,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la Cotroceni ca se va vaccina impotriva noului coronavirus pe 15 ianuarie, atunci cand va incepe a doua etapa de imunizare. Intrebat daca prin decizia de a nu se vaccina inca de la inceputul…

- Despre amanarea președintelui Klaus Iohannis in a doua etapa a vaccinarii, Alexandru Rafila crede „ca a fost o chestiune de ormalitate. Daca s-ar fi vaccinat prima data, era o discuție ca de ce nu s-a vaccinat cand ii venea randul. Intotdeauna in Romania exista interpretari, exista doua tabere, n-aș…

- Inca o tranșa de vaccin anti-COVID de la Pfizer va ajunge luni in Romania, cea de-a patra. Se intampla cu cateva zile inainte de debutul etapei a doua de vaccinare, in care vor fi imunizați varstnicii, dar și președintele, miniștrii și angajații din domenii esențiale.

- Colonelul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, e evidențiat, intr-o conferința de presa susținuta marți, cum va decurge a doua etapa de vaccinare anti-Covid-19 in Romania in care se vor putea vaccina și alți romani in afara personalului angajat in spitale. „Pe 26 decembrie…

- "Pe 26 decembrie au ajuns in Romania cele aproape 10.000 de doze. Pe 29 decembrie a venit urmatoarea transa de 140.000 doze, iar maine urmeaza a doua transa importanta de 150.000 de doze. Alte 600.000 de doze in transe saptamanale. Activitatea campaniei de vaccinare a demarat pe 27 decembrie in cele…

- Pana in acest moment, peste 25 de mii 500 de persoane din Romania au primit serul anti-Covid. Autoritațile vor sa grabeasca procesul de imunizare, astfel incat, in mai puțin de doua saptamani, sa fie incluși și cei din urmatoarea etapa.

- Campania de vaccinare contra COVID-19 in Franta va incepe „in ultima saptamana din decembrie daca sunt intrunite conditiile”, a anuntat miercuri premierul francez Jean Castex, informeaza AFP.Castex a conditionat lansarea vaccinarii de autorizarea de catre Agentia Europeana pentru Medicamente, \"\"asteptata…