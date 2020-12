Stiri pe aceeasi tema

- Romania a administrat, in prima zi, vaccinul Pfizer - BioNTech pentru 960 de cadre medicale din 10 spitale suport COVID-19. Din cele 10.000 de doze primite, aproape 4.000 nu vor fi administrate, ceea ce inseamna ca doar 3.000 de persoane vor primi serul. Pentru ca intr-o singura zi au fost vaccinate…

- Primul vaccin impotriva COVID-19 a fost facut in Romania, duminica dimineața, Mihaelei Anghel, asistenta medicala care a preluat primul pacient infectat cu coronavirus. Asistenta are 26 de ani, lucreaza de 4 ani la Institutul ”Matei Balș” și va sta 15 minute sub observație dupa ce face vaccinul. știre…

- Doctorul Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș din Capitala, a declarat ca totul este pregatit pentru ca inceputul vaccinarii din Romania sa se desfașoare conform procedurilor. In ceea ce privește cine va fi primul roman din țara vaccinat, el a spus ca va fi o surpriza.

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța principalele activitați din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfașurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic și medical pentru recepționarea…

- Un pui de girafa care a venit pe lume saptamana aceasta in Marea Britanie a primit numele Margaret, in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in aceasta tara, informeaza DPA. Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a fost imunizata marti cu…

- Parlamentul japonez a aprobat miercuri proiectul de lege ce prevede vaccinarea gratuita anti-COVID-19 a celor 126 milioane de locuitori ai tarii, in contextul unei recrudescente a epidemiei in arhipelagul nipon, transmit AFP si Kyodo, potrivit AGERPRES. Proiectul de lege, ce prevede ca guvernul…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a declarat la Digi24 ca vaccinul va fi gratuit și nu va fi condiționat sau obligatoriu. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania spune ca strategia de vaccinare a Romaniei este finalizata,…