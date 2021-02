Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii ar putea fi vaccinați anti-COVID cu ajutorul unor echipe mobile, anunța coordonatorul campaniei, medicul Valeriu Gheorghita. Programarea se va face prin intermediul inspectoratelor scolare, și nu prin platforma.

- Sambata, 23 ianuarie, in județul Alba au fost imunizate anti-COVID in total 630 de persoane, astfel: 540 in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 60 la Campeni); 90 de persoane imunizate de echipele mobile in centre rezidențiale…

- Vineri, 22 ianuarie, in județul Alba, au fost imunizate anti-COVID in total 750 de persoane, astfel: 540 in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 60 la Campeni); 132 de persoane imunizate de echipele mobile in centre rezidențiale…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri, ca, in ultimele 24 de ore, s-au vaccinat alte 37.840 de persoane, dintre care 1.411 au primit rapelul. In total, 11.255 de cadre medicale au primit ambele doze de vaccin.

- Un numar de 1.819 persoane au fost vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2, la nivelul judetului Vaslui, in prima etapa a campaniei de imunizare, au informat, vineri, reprezentantii Directiei de Sanatate (DSP) Vaslui. Potrivit autoritatilor sanitare, numai in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 130…

- Reprezentanții DSP Alba au transmis ca joi, 7 ianuarie, in cea de-a patra zi a campaniei de vaccinare anti-COVID in Alba, au fost imunizate 375 de persoane din sistemul medical județean. Situația vaccinarii pe spitale: 160 de persoane la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia (pentru azi, 8 ianuarie,…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- In jur de 9,5 milioane de doze de vaccin au fost distribuite in SUA, iar 1,9 milioane au fost deja administrate, potrivit datelor comunicate duminica de Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA (CDC). Numarul americanilor care au primit prima doza de vaccin a ajuns la 1.944.