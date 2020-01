Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele lunii septembrie 2019, de 839.632 persoane, rata acestora la populatia Romaniei fiind de 3,79%, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, potrivit Agerpres. Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 97,89 % (821.939…

- Un numar de 51.168 copii se aflau, la finele lunii septembrie 2019, in sistemul de protectie speciala, dintre care 31,26% beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential si restul in servicii de tip familial, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) propune majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata cu 7,2%, incepand cu luna ianuarie a anului viitor, fata de luna decembrie 2019, la 2.230 de lei, conform unui proiect de Hotarare postat pe pagina proprie de internet.…

- „Incepand de astazi, ma alatur echipei guvernamentale a PNL, in calitate de Secretar de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Le mulțumesc pentru incredere Prim-Ministrului Ludovic Orban , ministrului Muncii, Violeta Alexandru , președintelui Mircea Hava și echipei PNL Alba Iulia și PNL…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) este de 33.235 lei brut, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti, potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…

- Companiile din Romania au nevoie de peste un milion de angajați. Cum poate tehnologia sa inlocuiasca oamenii Peste un milion de angajati sunt necesari in constructii, turism si industria din Romania, iar din cauza lipsei fortei de munca, sase din zece oameni de afaceri vor sa aduca personal din strainatate,…

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES. Cei mai multi salariati straini non-UE se regaseau in domeniul…