- A fost publicata varianta pentru promulgare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (VMG). E ceva mai bine decat forma initiala, dar pe fond ramane la fel de problematica pentru persoanele beneficiare.

- Peste 216.000 de persoane traiesc lunar cu puțin peste 100 de lei, venitul minim garantat. Județele Dolj, Buzau și Bacau sunt pe primele locuri in topul saraciei, aici fiind peste 35.000 de oameni care iși hranesc familiile din acest venit. La polul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

