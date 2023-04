Stiri pe aceeasi tema

- Tu ți-ai rezervat un loc la cursul de lucrator in comerț? Mai ai 2 zile sa te inscrii daca ești anagajat/a, ai peste 25 de ani și locuiești in regiunea Nord-Vest. Temele abordate in cadrul cursului: -asigurarea calitații -aplicarea normelor de sanatate și securitate in munca -aplicarea normelor de igiena,…

- In anul 2022, numarul platitorilor de impozite si taxe in municipiul Baia Mare a fost de 134.555 persoane fizice si 8.576 persoane juridice. Vorbim de o scadere importanta fața de anul precedent, 2021, cand numarul a fost de 142.057 persoane fizice si 10.647 persoane juridice. ”Sumele platite online…

- Anul acesta, la data de 21 martie, Municipiul Baia Mare, prin Direcția de Asistența Sociala organizeaza o serie de evenimente recreative pentru toți benficiarii, conform anunțului facut de catre Primaria Baia Mare: „Este vorba despre evenimente și acțiuni adaptate dupa tipul și nevoile fiecarui baimarean…

- In ședința de Consiliu Local Baia Mare de maine, 28 februarie, in sistem online, va fi supus atenției consilierilor locali proiectul de hotarare privind aprobarea achiziționarii imobilului construcție in suprafața construita desfașurata totala de 8089 mp situat pe teren proprietatea Municipiului Baia…

- Angajatorii din județul Maramureș știu ca incepand cu 9 martie 2022 a incetat aplicabilitatea Hotararea Guvernului nr. 171/2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de…

- In data de 31 octombrie 2022, Primaria Baia Mare a semnat un contract cu o firma din Cicarlau pentru reabilitarea și extinderea sediului instituției de pe strada Gheorghe Șincai, nr. 37. ”Obiectul prezentului contract consta in realizarea proiectului tehnic de execuție, asistența tehnica din partea…

- Campania de colectare a brazilor de Craciun se bucura de un real succes. Deși sunt inca strazi unde brazii au fost lasați langa coșul stradal de gunoi, cum este cazul strazii Victor Babeș, dar și altele. Cei de la SPIRE Baia Mare spun ca aceasta campanie a fost prelungita pana pe data de 16.01.2023,…