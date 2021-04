Câte persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în prima zi de funcționare a centrului drive-thru din Piața Constituției Oamenii continua sa vina și vineri la centrul de vaccinare ”din mașina”, din Piața Constituției, dupa ce joi la aceasta ”stație” au fost sute de persoane vaccinate impotriva COVID-19. De altfel, din cate au anunțat oficialii, prima zi de funcționare a acestui centru din București este considerata un succes. Deja in țara au mai fost […] The post Cate persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in prima zi de funcționare a centrului drive-thru din Piața Constituției first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Peste 600 de persoane s-au imunizat deja impotriva Covid-19 pana la aceasta ora in primul centru drive-thru amplasat in Piața Constituției din București. Doar in primele opt ore de la deschiderea centrului, au fost vaccinați 509 oameni, a anunțat Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- 638 de oameni s-au vaccinat joi, 29 aprilie, pana la ora 18:40, la centrul drive thru din Piața Constituției din București, potrivit unei informari transmise de Primaria Capitalei.O coloana de zeci de mașini s-a format joi dimineața, de la ora 8.00, in prima zi de funcționare a centrului de vaccinare…

- Centrele de vaccinare anti-COVID drive-thru sunt "un succes", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca este o noua etapa a campaniei de imunizare in care nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocratie. El a vizitat, in Piata Constitutiei, primul centru de vaccinare…

- Primul centru de vaccinare drive-thru deschis la București, in Piața Constituției, s-a dovedit a fi un succes pentru autoritați. Aproximativ 100 de persoane s-au imunizat in primele doua ore. Oamenii spun ca procesul dureaza puțin.

- Nicușor Dan a prezentat primele rezultate de la vaccinare drive-thru din București, de la centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Piața Constituției. Acesta este primul centru de vaccinare drive-thru din București. Vaccinarea a inceput la ora 8, iar in primele 2 ore, au fost vaccinate deja 100 de…

- Proiectul prevede ca se aproba utilizarea, pana pe 12 septembrie, a partii corespunzatoare a 240 de locuri de parcare, in vederea organizarii centrului de vaccinare de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Centrul ce va fi infiintat va avea patru puncte de vaccinare.Potrivit…

- Aproape 92 de mii de persoane au fost vaccinate pina in prezent in Republica Moldova, impotriva Covid-19 Potrivit ultimelor date prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, pana vineri, 16 aprilie, la ora 17:30, erau vaccinate 91 743 de persoane. {{505176}}Dintre acestea, 82 267…

- La trei luni de la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 Romania a depașit miercuri pragul de doua milioane de persoane vaccinate. Cu ambele doze, pana acum, au fost vaccinați peste 1 milion de romani, iar in total au fost administrate pana acum peste 3 milioane de doze.