- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa, citata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000…

- In primele zile de razboi, Ucraina a rugat insistent conducerea Republicii Moldova sa vanda cele 6 MiG-29, pe care le deține și nu sunt folosite. Acesta afacere eșuata este subiectul unui articol in presa ucraineana. In primele zile ale invaziei ruse, conducerea ucraineana a facut apel la guvernul moldovean…

- Armata rusa a avertizat țarile vecine Ucrainei sa nu gazduiasca avioanele sale de razboi. Moscova le-ar putea considera parte a conflictului daca avioanele ucrainene efectueaza misiuni de lupta de pe teritoriul lor. Declarația, venita de la Ministerul Apararii, a avut o ținta directa, Romania. In aceeași…

- Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, acuzand Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. ”Astazi, toate unitatile au primit ordinul sa largeasca ofensiva in toate directiile, conform…

- Presedintele rus Vladimir Putin a descris situatia din estul separatist prorus al Ucrainei drept un ”genocid”. El a susținut insa, la capatul a aproape trei ore de discuții cu cancelarul german Olaf Scholz, ca Rusia nu vrea razboi, si vrea ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul pentru dezamorsarea…